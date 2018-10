Sie war Hitlers Leibgarde. Sie galt als äußerst grausam, wütete als mächtigste Organisation im Nazi-Regime in Konzentrations- und Vernichtungslagern. Einige ihrer führenden Mitglieder wurden zum Tode verurteilt. Die Geschichte der sogenannten Schutzstaffel, kurz SS, ist durch und durch schauderhaft. Eine Truppe mit unverkennbarem Emblem, blitzähnlichen Siegrunen, mit der man nicht in Verbindung gebracht werden möchte. Möchte man meinen.

Einen oberösterreichischen Unternehmer, der auch als blauer Gemeinderat aktiv ist, stört das nicht so sehr. Der Doppelbuchstabe in seinem Firmenschriftzug erinnert verdächtig an das SS-Symbol. Selbst wenn diesem Umstand ein fatales geschichtliches Unwissen zugrundeliegen würde: Spätestens seit dem Jahr 2016, als er deshalb angezeigt wurde, müsste der Herr wissen, dass sein Firmentransparent geeignet ist, Menschen – gelinde gesagt – vor den Kopf zu stoßen. Das nahm er in Kauf, als es auch in Retz, auf einer Schulbaustelle, angebracht wurde. Wofür diese Provokation gut sein soll, weiß vermutlich nicht einmal der Geschäftsmann selbst.

