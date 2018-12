Der „Weinviertel-Jet“ – eine Taxilösung für kurze Wege in der Region – erhielt im Hollabrunner Gemeinderat die volle Zustimmung, obwohl dafür in den nächsten drei Jahren mehr als 150.000 Euro in die Hand genommen werden müssten. SPÖ-Mandatar Peter Tauschitz kam prompt mit Ideen für eine Erweiterung daher – und das mindestens ein Jahr, bevor der Zündschlüssel zum ersten Mal umgedreht wird.

Wenn das überhaupt je der Fall sein wird. Denn in den Planungen wurde davon ausgegangen, dass alle 24 Mitgliedsgemeinden der Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg mit im Boot sind. Doch die Ersten haben bereits abgewunken. Andere, wie Göllersdorf, wollen neu verhandeln, sobald der erste Beteiligte abspringt.

Somit steht auf jeden Fall schon fest, dass der „Jet“ nicht ohne Umwege und Extrarunden in die Spur finden wird. Selbst wenn dann immer noch nicht alle 24 mit von der Partie sind: Die Idee eines kostengünstigen, bedarfsorientierten Öffi-Systems, das zum Umsteigen motiviert, gehört weiterverfolgt.