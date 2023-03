Eine neue Zeitrechnung

Das große Gastro-Sterben durch die Pandemie ist ausgeblieben, Statistiken im letzten Herbst spuckten gestiegene Umsätze in der Branche aus; wenngleich sich diese eher auf Ballungszentren konzentrierten und nicht über Teuerungsdruck und Personalsorgen hinwegtäuschen sollen. Ungeachtet dessen erfüllen sich jetzt ein Schlosser in Hadres und ein ehemaliger Fensterverkäufer in Göllersdorf einen Lebenstraum und satteln auf Wirt um.

Sie trotzen damit auch einem Trend, über den viele Arbeitgeber klagen und den die jüngste Umfrage im Hollabrunner Kanal auf NÖN.at bestätigt: Nur 16 Prozent der User, die daran teilnahmen, empfinden ihre Vollzeit-Arbeit als erfüllend, fast 44 Prozent halten eine Teilzeit-Variante für erstrebenswert. Mit dem Warum wird man sich künftig ebenso intensiv beschäftigen müssen wie mit der Frage, wie unser Sozialsystem so aufrechtzuerhalten ist.