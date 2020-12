So sehr die Schlägerungen und die dadurch entstandene Optik im Hollabrunner Wald jetzt jene schmerzen, die sich dort regelmäßig aufhalten und Erholung suchen: An der Kommunikation, also sozusagen an der „Vorwarnung“ der Gemeinde, gab es nichts auszusetzen. Diese möge trotz der neuerlich entstandenen Kritik beibehalten werden. Nur dadurch ist es möglich, Verständnis für Maßnahmen zu ernten, die auf den ersten Blick verheerend erscheinen.

Verständnis muss man vor allem dafür haben, dass sich die Verantwortlichen in Sicherheit wiegen wollen. Wenn Bäume so schwach sind, dass sie ohne Vorwarnung umfallen könnten, gibt es keinen Plan B.

Weniger Verständnis muss man dafür haben, dass die Maschinen, mit denen die Arbeiten verrichtet werden, immer mächtiger werden müssen. Es verlangt ja keiner, dass das Holz mit dem Pferd aus dem Wald gezogen werden soll, aber ein wenig schonender wäre es wohl schon gegangen, das kann man den Kritikern zugestehen.