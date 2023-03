Er ist wie ein guter Wein – je älter, desto besser – und bleibt ein Phänomen im Dress des SC Retz: Die Rede ist von Jan Schulmeister. Der 37-jährige Tscheche erzielte gegen Mannersdorf seinen 100. (!) Treffer für die Grün-Weißen in der 1. Landesliga. In knapp sechs Jahren wohlgemerkt, mit zwei Saisonabbrüchen wegen Corona. Das bedeutet einen Schnitt von knapp 16 Toren pro Jahr bis jetzt. Nochmals: In Zeiten von Corona.

Natürlich nagt der Zahn der Zeit an Schulmeister, die Verletzungsanfälligkeit wird häufiger, aber dass er seinen SC Retz besser macht, war auch in den ersten beiden Frühjahrspartien zu sehen.

Wenn man aber sieht, wie er auch in jeder Trainingseinheit alles gibt, sich und seine Mitspieler weiterentwickeln will und abseits des Platzes Professionalität vorlebt, dann weiß man: So einen Spieler wie ihn wird es in der Weinstadt so schnell nicht wieder geben.