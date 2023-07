Erfolgsstory mit Potenzial

Drei Tage lang Sommerwetter, dazu viele Besucher im Hollabrunner Beach-Center und (Nachwuchs-)Beachvolleyball vom Feinsten – das gab es am vergangenen Wochenende in der Bezirkshauptstadt zu sehen. Diese unterstrich einmal mehr, dass man nicht nur im Handball, sondern mittlerweile auch im Volleyball zu den niederösterreichischen Hotspots zählt.

Auch abseits der Courts, denn nur das unglaubliche Engagement des (Beach-)Volleyballteams Hollabrunn lässt so eine Veranstaltung überhaupt über die Bühne gehen. Aber es zeigt, wie sehr diese Sportart im Weinviertel lebt.

Und zwar auf allen Ebenen: In der Halle haben sich die UNIONvolleys in Österreichs oberster Spielklasse etabliert und auch im Nachwuchs zählt die Spielgemeinschaft aus Bisamberg und Hollabrunn zum Besten, was Österreich zu bieten hat. Im Sand gibt es mit Lilli Hohenauer eines der größten Talente und wie das Drei-Tages-Spektakel bewies, scharren die nächsten schon in den Startlöchern.