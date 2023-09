Erinnerung verblasst

76 Juden lebten im Jahr 1890 in Retz. Ende September 1938 kein Einziger mehr. 85 Jahre später wurde nun unter hochkarätiger Beteiligung eine Gedenktafel am Retzer Rathaus enthüllt, die an jene erinnert, die der NS-Vernichtungsmaschinerie zum Opfer fielen. Warum nicht früher, kann man sich fragen. Aber auch, warum es gerade jetzt – noch immer – wichtig ist.

Es gibt kaum noch Zeitzeugen und auch diejenigen, die jemandem nahe waren, der den Holocaust er- und überlebt hat, werden rar. Vor vier Jahren offenbarte eine Befragung von 1.000 Österreichern gravierende Wissenslücken zum Holocaust. Die Zahl der ermordeten Juden? Konzentrationslager in Österreich? Eine Erkenntnis daraus: Man scheitere offenbar daran, junge Menschen zu unterrichten.

Dass Hass und Hetze zunehmen, ist ebenfalls durch Zahlen belegt. Daran, wozu Hass und Hetze führen können und wozu der Mensch fähig oder unfähig ist, muss man immer erinnern. Bestimmt leider auch in den nächsten 85 Jahren.