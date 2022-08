Es braucht mehr dieser Vorbilder

Was für eine Leistung! Die gebürtige Hollabrunnerin Elena Roch pulverisierte beim Ultraradrennen „Race Around Austria“ den Streckenrekord im 1.500er-Bewerb um 19 Stunden.

Als wenn das nicht schon gut genug wäre, war sie damit auch Zweitschnellste im gesamten Feld. Sprich, nur ein Mann war schneller als Roch, der Rest der männlichen Teilnehmer sah sie nur von hinten. Diese Botschaft war ihr dann auch im Ziel fast so wichtig wie der Sieg. Sie hofft jetzt, dass Leistungen wie diese mehr Frauen in den Radsport bringen. Ein Feld, das in Österreich chronisch unterbesetzt ist.

Auch weil viele Damen meinen, nicht mithalten bzw. mitfahren zu können. Roch ist das perfekte Gegenbeispiel. Denn trotz dieser überragenden Performance ist sie vom Profi so weit entfernt, wie es Hollabrunn von ihrem Lebensmittelpunkt Innsbruck ist.