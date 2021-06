Es war kaum zu fassen, als minütlich Fotos von immer größeren Hagelgeschossen verschickt wurden. Als dann auch noch das Ausmaß der Zerstörung durch den Tornado in Südmähren bekannt wurde, konnte man nur mehr ungläubig den Kopf schütteln. Nach der ersten Schockstarre wurde bald diskutiert: War das eine Konsequenz des Klimawandels?

Es ist doch überraschend, dass viele zu relativieren versuchen: Immerhin hat’s bei uns noch nie derartigen Hagel gegeben und ein Tornado mit Todesopfern war 1916 in Wiener Neustadt auch schon da. Und was will ein Zwerg wie wir schon ausrichten, wenn China weiter seine Kohlekraftwerke ausbaut?

Es gibt eine ganze Reihe solcher Argumente, mit denen man vielleicht auch das eigene Gewissen beruhigen mag. Doch die Erde wird wärmer, die Zahl der Extremwettereignisse hat sich seit den 1990ern verdoppelt. Mehr muss man gar nicht wissen, um sich für die nächsten Generationen gegen die Klimakatastrophe ins Zeug zu legen.