Erschreckend. Frustrierend. Man muss die Ohren nicht besonders spitzen, um derartige Beschreibungen der (Corona-) Situation zu vernehmen. Diesmal aus dem Mund von Theater-Regisseurin Uschi Leitner, die mit ihrer Interpretation von „Alice im Wunderland“ im Retzer Erlebniskeller in der Warteschleife hängt. Der fehlende Fahrplan bringe die Kultur um.



Doch auch viele andere Branchen und Vereine, die sicher sind, funktionierende Präventionskonzepte in der Schublade zu haben, wähnen sich dem Tode nah. Und die sprichwörtliche Tinte des Leitner-Interviews war noch nicht trocken, da wurde bekannt, dass Niederösterreich den Lockdown verlängert und damit wohl auch der neue Termin für die „Alice“-Premiere am 29. April in den Retzer Wind geschrieben werden kann.

Ein Beweis dafür, dass weiterhin nur reagiert wird, nicht agiert. Bei allem Verdruss darüber: Man hat nicht das Gefühl, dass irgendjemand irgendeinen hieb- und stichfesten Plan dagegen hätte. Woher auch?