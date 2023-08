Flexibilität ist jetzt gefragt

Pünktlich zum flächendeckenden Saisonstart im Fußball-Unterhaus meldete sich der Hochsommer zurück. Deshalb kamen die Kicker – auch weil es in vielen Ligen das dritte Spiel in sieben Tagen war – ordentlich ins Schwitzen. Und das war grenzwertig.

Ein kleiner Auszug: Die Ziersdorfer spielten am Sonntag um 17 Uhr und schnauften genauso wie die fitten LL-Kicker aus Retz zwei Tage zuvor in Wiener Neustadt. Ganz zu schweigen von dem aufgrund der Hitze kollabierten Spieler in der 2. Klasse Thaya-/ Schmidatal. Jetzt ist auch der Verband gefordert.

Gute Argumente, den Saisonstart nach hinten zu verschieben, gibt es genug. Nicht nur, um den Kickern eine längere Vorbereitung bzw. Urlaub zu ermöglichen. Und wenn man das schon nicht will vonseiten des NÖFV, dann muss zumindest mehr Flexibilität her. Zum Beispiel bei extremer Hitze absagen zu können oder in die Abendstunden zu verschieben. Denn der Fußball sollte noch immer ein gemeinsames Hobby sein – und nicht gesundheitsgefährdend.