Einsparungspotenzial von 86.000 Euro in fünf Jahren errechnet die Liste Scharinger in der Gemeinde Hollabrunn; auszuschöpfen, wenn man neun statt nur drei Gemeinderäte in ihren Heimatdörfern an Stelle der nominierten Nicht-Gemeinderäte als Ortsvorsteher einsetzen würde. Am Ende des Tages könnte das eine Milchmädchenrechnung sein. Ein tatkräftiger Ortsvorsteher vermag der Gemeinde mit Eigenregie manche Ausgaben zu sparen, während ein smarter Gemeinderat nicht unbedingt geschickt als Ortsvorsteher sein muss.

In Wahrheit spitzt sich aber alles auf die größte Katastralgemeinde zu: In Breitenwaida wurde Listen-Chef Scharinger ob des Wahlergebnisses von manchen zum heimlichen Bürgermeister erklärt, der gleich zwei Ortsvorsteher-Kandidaten in seinen Reihen hat. Die SPÖ hält mit Fraktionssprecher Alex Eckhardt dagegen, die ÖVP hätte Sicherheitsgemeinderat Gerald Gerstorfer als Breitenwaidinger anzubieten. Da kann ja nur was „waida“ gehen.