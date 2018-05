Die Hollabrunner SPÖ wünscht sich von der Bürgermeisterpartei nun Bürgergespräche in allen Katastralgemeinden. Das ist, mal so in den Äther geworfen, natürlich eine legitime Forderung, die aber schon näher durchdacht gehört.

21 Orte sind nicht ganz so wenig und dort, wo es keinen besonderen Anlassfall (und auch kein Freibier, keine Frankfurter und Debreziner) gibt, bestünde schon die Gefahr, dass es eine überschaubare Runde mit bescheidenem Nutzen wäre. Telefon, elektronisches oder altmodisches Schreiben sowie die Bürgermeistersprechstunde sind da durchaus brauchbare Alternativen.

Wo aber tatsächlich allgemeine Verunsicherung herrscht, wie das bei der Problematik rund um den Hochwasserschutz der Fall ist, kann ein solches Bürgergespräch allemal wohltuend sein. Natürlich nur dann, wenn das Treffen nicht – wie von VP-Stadtrat Schnötzinger befürchtet – von Schlaumeiern zu einer Polit-Show missbraucht wird. Diese Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen, aber zu bannen: mit einem – möglichst neutralen – Fachmann als Moderator. Es wäre eine Wohltat.