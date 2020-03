Über fehlende Herausforderungen können sich die Gemeindeverantwortlichen in Retz und Umgebung wahrlich nicht beklagen. Nach zähem Ringen um den Glasfaserausbau, der nun langsam in die Gänge zu kommen scheint, hat auch das Regionstaxi keinen leichten Start. Neben den formellen Bremsmanövern gibt es bereits vorab Befürchtungen, dass das Projekt aufgrund der mitunter großen Distanzen in der Region und des zu günstigen Tarifs gegen die Wand fahren könnte.

Zum Drüberstreuen verabschiedet sich die öffentliche Apotheke vom Retzer Hauptplatz – laut Tourismus-Werbung einem der schönsten und größten Marktplätze Österreichs. Und es wird gar kein großes Geheimnis darum gemacht, dass hier die absurde Regelung eine wesentliche Rolle spielt, wonach die nächste Hausapotheke mehr als sechs Kilometer entfernt sein muss.

Gar nicht so einfache Voraussetzungen für die angestrebte Belebung des Zentrums und der Region.