Der erste Eindruck ist bekanntlich wichtig. Egal, in welchem Bereich im Leben. Umgemünzt auf den Saisonstart der Handballer aus Hollabrunn kann festgehalten werden: Es war ein guter erster Eindruck, den man in Österreichs oberster Spielklasse machte.

Zwar ging die Partie gegen Vizemeister Linz knapp verloren, aber die Mannen von Trainer Vlatko Mitkov bewiesen, dass sie zu Recht im Kreis der zwölf besten Teams des Landes sind. Und tolle Fans im Rücken haben: Weit über 700 in der Halle und auch der Dauerkartenverkauf ist Anfang September schon besser als in der gesamten Vorsaison. Diese Euphorie aufrechtzuerhalten wird eine der größten Aufgaben sein.

Sportlich haben Kapitän Kristof Gal und Co. aber auch gesehen, wie dünn die Luft an der Spitze ist. Jeder Fehler wird bestraft und Schwächephasen darf man sich nicht leisten. Wenn man aus diesen Erkenntnissen lernt, dann stehen die Chancen gar nicht so schlecht, diesen guten ersten Eindruck noch zu verbessern.