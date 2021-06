Die Grobplanung läuft seit vier Jahren. Es ist gut so, dass derart sensible Projekte eine lange Entwicklungs- und Entscheidungszeit benötigen, meinte der Direktor der Waldviertler Siedlungsgenossenschaft (WAV) vor zwei Jahren. Nun ja, ein bisschen lange dauert die Entscheidungsfindung in Göllersdorf schon, ob das Rathaus teuer saniert oder aber abgerissen und neu gebaut werden soll. Die entsprechende Volksbefragung lässt auf sich warten.

Jetzt könnt‘s aber ernst werden. Diese Woche sollen die Varianten präsentiert werden, wobei man nicht unbedingt den Eindruck gewonnen hat, dass sich die Bürgermeister-ÖVP tatsächlich für eine Sanierung erwärmen könnte. Dass die WAV mit im Boot ist und hier der Ortskern belebt werden soll, spricht ebenfalls dagegen.

Dass die SPÖ im Vorfeld darauf beharrt, dass ein Mietvertrag für sie nicht infrage kommt, birgt allerdings neuen Polit-Zündstoff. Wobei’s in Niederösterreich auch SPÖ-Gemeinden gibt, die Mieter sind.