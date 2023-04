Hilfe für die Potscherl?

In der Hollabrunner Gemeinderatssitzung überraschte SPÖ-Stadtrat Friedrich Dechant mit der Forderung, einen neuen Posten in der Gemeinde zu schaffen; den eines Qualitätsmanagers. Die Botschaft: Es gibt viele Missstände in der Gemeinde, weil hier niemand in der Lage sei, nach Fertigstellung eines Projekts oder nach Verwendung eines Geräts, Fehler auszumachen oder die Vollständigkeit eines Bauvorhabens festzustellen. Dementsprechend verdutzt reagierte die Bürgermeisterpartei und lehnte den Antrag gemeinsam mit der Liste Scharinger ab. Infrastruktur-Stadtrat Josef Keck, ein Fachmann aus der HTL, und Stadtwerke-Chef Thomas Bauer, beide ÖVP, hielten die Beine still.

Abgesehen davon, dass es für den Posten wohl ein Universalgenie bräuchte, das auf allen technischen Gebieten firm ist: Es klang nicht nach großem Vertrauen der SPÖ in die städtische Belegschaft.