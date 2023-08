Holler mit Poller?

Mit dem Hollerhof, der sich zwischen Chinarestaurant und Volksbank vom Hauptplatz nach hinten bis zur Bachpromenade erstreckt, steht nun eines von zwei absolut prägenden Projekten im Hollabrunner Zentrum kurz davor, Leben eingehaucht zu bekommen. Am zweiten, der „Living City“ in der Fußgängerzone, wird ebenfalls gewerkt. In den nächsten Monaten wird die Zahl der Innenstadt-Bewohner also noch einmal ordentlich in die Höhe schnellen. Und die werden sich nolens volens – trotz guter Öffi-Anbindung – auch mit Autos fortbewegen.

Weniger wird der Verkehr rund um den Hauptplatz also nicht werden, wenn nicht auch hier prägende Akzente gesetzt werden. Auf den Seiten 116 und 117 des Entwicklungskonzeptes 2040 ist die altbekannte Idee zu finden, die Anzahl der Stellplätze am Hauptplatz zu reduzieren, um diesen attraktiver gestalten zu können. Vielleicht sogar in Verbindung mit einem City-Bus, den die Gemeinde im Auge hat? Und Begegnungszone? Hoffentlich nicht erst 2040.