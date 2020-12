„Das kannst bei uns vergessen“, sagt ein altgedienter Parteifunktionär und meint damit Windkraft-Projekte im Bezirk Hollabrunn. Die Fakten sprechen für ihn. Alles, was in den letzten Jahren an Vorhaben da war, fuhr gegen die Wand, wurde im Keim erstickt oder auf die lange Bank geschoben. Und es entsteht nicht gerade das Gefühl, dass sich das bei den auf Hollabrunner Gemeindegebiet von der EVN angestrebten Windrädern ändern könnte.

Zwar war die Aufregung bei der Opposition im Hollabrunner Gemeinderat groß, dass die ÖVP zum Initiativantrag für eine Volksbefragung zu den Windrädern einen Gegenantrag formulierte.

Doch in Wahrheit wurden alle Wünsche der Gegner erfüllt. Das war nicht zuletzt der Wachsamkeit von Dauerbrenner-Stadtrat Wolfgang Scharinger zu verdanken. Denn im (eiligen?) ÖVP-Antrag fehlte, in welchen Orten das Volk befragt werden sollte und dass das Ergebnis bindend sein soll. Was eigentlich viel brisanter war als der Gegenantrag per se.