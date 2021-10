Lehrstunden in Demokratie

Die Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg ruft unermüdlich auf, den Weinviertler Ideenpool für die Zukunft der Region zu befüllen. In der Stadtgemeinde Maissau wurden 1.200 Fragebögen verteilt und dazu gibt es auf einer Plattform der Region Manhartsberg eine Online-Befragung. Wie Maissau will Retz familienfreundlicher werden und befragt nun die 10- bis 18-Jährigen zu ihren Wünschen.

Was es heuer also unter anderem schon auf EU- und NÖ-Ebene zur Zukunft Europas gab, kommt jetzt immer niederschwelliger daher: die Möglichkeit, sich aktiv am politischen Geschehen zu beteiligen, ohne eine Funktion bekleiden zu müssen.

Gerade die Idee in Retz ist spannend und könnte Anstoß für Lehrer sein, „ihre“ Kinder und Jugendlichen politisch zu bilden, zum Nachdenken anzuregen und zum Erfolg der Umfrage beizutragen.