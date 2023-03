Macht es wie im Vorjahr!

Mit dem Start des Aufstiegs-Play-offs geht es wieder ans Eingemachte für die Handballbundesligaherren aus Hollabrunn. In der Vorsaison holte der UHC in einem Herzschlagfinale den Titel, verzichtete aber auf den Aufstieg. Diesmal will man Meister werden und in Österreichs oberste Spielklasse aufsteigen.

Im Unterschied zum Vorjahr sind die Hollabrunner im Umfeld einen Schritt weiter, sprich HLA-reifer als noch vor zwölf Monaten. Sportlich hat man es drauf, auch wenn man in den ersten Monaten des Jahres ein wenig schwächelte. Aber das war 2022 nicht anders, also ein gutes Omen.

Das Gute ist aber, dass der UHC heuer aufsteigen kann, aber nicht muss. Im Sinne der Nachhaltigkeit des Handballstandorts Hollabrunn macht es nämlich keinen Unterschied, wann, sondern wichtig ist nur, dass man es in den nächsten Jahren schafft. Die Weichen dafür sind gestellt.