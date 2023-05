Manchmal ist weniger mehr

Am kommenden Montag haben wir den letzten Eisheiligen für heuer überstanden, spätestens dann sollten auch die „Derfrorenen“ unter uns bereit für ausgedehnte Spaziergänge im Wald sein. Dass dort, im Hollabrunner Kirchenwald konkret, jetzt viel weniger Müllbehälter zu finden sind, verwundert am ersten Blick. Die Argumentation dahinter klingt zumindest nachvollziehbar: Wer schon PET-Flasche und Co mit in den Wald nehmen muss, soll diese auch wieder mit nach Hause nehmen.

Tatsächlich gibt es Beispiele, wonach die Müllaufkommen durch derartige Maßnahmen geringer wurden; und dass Menschen, die sich zu Hause kleinere Mülltonnen „leisten“, überschüssigen Abfall gerne bei öffentlichen Müllbehältern abladen.

Kurzum: Die Intention dahinter ist überlegt. Ob‘s am Ende die gewünschte Wirkung hat, werden Wanderer berichten und die Stadtwerke analysieren.