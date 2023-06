Moneten statt Maschinen?

Seit langer Zeit schon klagt ein unmittelbarer Anrainer in Obernalb über die gestörte Wochenendruhe durch die Trial-Fahrer im angrenzenden Steinbruch (FZZ Retz). Mit dem dortigen Obmann, der die Beschwerden für überzogen hält, wird er sich nicht mehr grün werden. Aber: Ein Ende des laufenden Pachtvertrags zwischen Gemeinde und FZZ ist mit Ende 2024 in Sicht und der verdrossene Anrainer bringt sich in Position. Und wie! Fast 50.000 Euro habe er als Geschenk für die Gemeinde im Sinne eines künftigen Generationenparks via Crowdfunding zusammengebracht. Die gibt's freilich nur, wenn dem Motorsport hier der Garaus gemacht wird und die Gemeinde einem anderen Konzept im Sinne des Naturschutzes den Zuschlag gibt.

Eine gar nicht so angenehme Ausgangslage für die Retzer Lokalpolitik. Kriegt der Anrainer seinen Willen, wird's heißen, er hat sich diesen erkauft. Andererseits sind 50.000 Euro eine schöne Stange Geld. Die eleganteste Lösung wäre es wohl, das Volk, also die Obernalber zu befragen.