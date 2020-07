Politik an sich ist manchmal nicht ganz leicht zu erfassen. Das Finanzdilemma, in das viele Gemeinden aufgrund der Coronakrise schlittern, macht’s nicht einfacher. Hilfsgeld gibt’s, wenn man investiert. Doch womit, wenn die laufenden Kosten kaum zu stemmen sind? Das Pulkautaler SPÖ-Urgestein Herbert Goldinger bringt dazu die „Geschichte vom Buam und seinem Pkw“. Der Vater verspricht dem Führerscheinneuling, die Hälfte fürs erste Auto zu zahlen. Die andere Hälfte muss der Junge selbst berappen. Wird also trotz des Zuschusses eher ein kleiner Gebrauchter werden …

Gemeindefinanzen SPÖ zeichnet düsteres Bild für Hollabrunn

Vielerorts kommen dennoch interessante Projekte in den Gemeindestuben auf den Tisch. Während die einen aufschreien, wo dafür das Geld herkommen soll, appellieren andere, dass jetzt die beste Zeit für Investitionen wäre. Was jetzt? Dieser Spagat, merkliche Unsicherheit selbst unter den Verantwortlichen und das Gefühl, dass eher jene profitieren, denen’s besser geht, stärken gerade nicht das Vertrauen in die Politik.