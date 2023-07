Nicht zu Ende gedacht

ebiete mit guter grundlegender Ausstattung an Infrastruktur und öffentlichen Verkehrsmitteln. Dafür gibt es je Bewohner einen Klimabonus in Höhe von 185 Euro. Ein Beispiel dafür ist die Gemeinde Hollabrunn.

220 Euro gibt es per Definition in ländlichen Gemeinden und Gebieten mit nur grundlegender Öffi-Ausstattung. Das ist im ganzen restlichen Bezirk Hollabrunn der Fall. Und es überrascht fast ein bisschen, dass sich die Verärgerung darüber in Hollabrunn und vor allem in seinen 21 Orten in Grenzen zu halten scheint.

Jetzt kann man sagen, dass es eh nur um 35 Euro geht. Doch pro Kopf summiert sich das in einem Haushalt – und für Vater Staat sowieso.

Tatsache ist, dass hier Gemeinden über einen Kamm geschoren wurden – ohne Rücksicht auf die tatsächliche Öffi-Anbindung einzelner Orte. Wobei immerhin die „Bahn-Gemeinden“ Sierndorf und Göllersdorf zwischen Stockerau und Hollabrunn mit 220 Euro bedacht werden. Passt aber auch nicht zu 185 Euro für Kleinstelzendorf.