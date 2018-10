Schon mal versucht, sich die Nacht in der größten Stadt des Weinviertels um die Ohren zu schlagen, oder die Jugendlichen in den Nachbarbezirken gefragt, was sie so zu ihren Fortgehmöglichkeiten in der Heimatstadt meinen?

So drastisch, dass nur in Hollabrunn tote Hose herrscht und überall anders der Bär steppt, wie es der designierte neue SPÖ-Spitzenkandidat Friedrich Dechant suggeriert, ist die Situation nicht. Aber sicher, es gibt vergleichbare Städte, wo sich tatsächlich eine coolere Szene entwickelt hat und ja: Sollte der Worst Case eintreten und es keine Location mehr beim Strudelteich geben, wäre das ein erheblicher Verlust für die Stadt.

Doch dass dort ein Lokal erhalten bleiben soll, hat die Bürgermeister-VP ja bereits zur Herzensangelegenheit erklärt und die Investition einer satten sechsstelligen Summe in Aussicht gestellt. Dem Spitzenkandidaten Dechant wäre es wohl nicht unrecht, wenn die Schwarzen den Mund zu voll genommen hätten. Sehr wahrscheinlich ist es aber nicht, dass sie sich hier, recht kurz vor einer Wahl, düpieren lassen.