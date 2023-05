Oben bleiben war ein Muss

Kollektives Aufatmen bei den Hollabrunner Handballdamen! Auch wenn es zwischenzeitlich gar nicht gut aussah, in der Abstiegsrunde der WHA Challenge zeigten die Mädels von Coach Tibor Csoka ihr Potenzial und sicherten sich am Sonntag den Klassenerhalt. Dementsprechend der Jubel danach in der Weinviertel-Arena.

Denn wäre ein Abstieg in den Vorjahren ein kleines Drama gewesen, wäre es heuer eine große Katastrophe. Warum? Vor allem, weil mit dem Schritt in Richtung Professionalisierung der beiden obersten Spielklassen vor ein paar Jahren die Schere zwischen diesen Teams und den restlichen Vereinen darunter immer größer geworden ist.

Anders formuliert: Ein Abstieg aus diesem gelobten Land hätte einen Rückschlag für alle professionellen Handballambitionen in den jeweiligen Vereinen bedeutet – und das wohl für Jahre. Das wurde in Hollabrunn zum Glück verhindert.