Optimieren unpassend?

Dass der langjährige ÖVP-Mandatar und kürzlich aus dem schwarzen Klub ausgetretene Günther Rohrer die Anschaffung eines neuen, 300.000 Euro teuren Feuerwehrfahrzeugs in Wullersdorf als sinnlos bezeichnete, schmeckte den Betroffenen nicht. So schwer zu verdauen sollte es aber auch wieder nicht sein. Zum einen hat Rohrer allem Anschein nach ein Ablaufdatum im Gemeinderat. Zum anderen ist es einigermaßen gewagt, in Zeiten, in denen uns noch viele Unwetterkatastrophen prophezeit werden, eine gezielte Investition in die Feuerwehr anzuprangern, die mitunter Heldenstatus genießt. Und letztlich war das Projekt mustergültig geplant und somit alles nur ein kleines Trara ums Tatü-Tata.

Eher unverständlich ist für Otto Normalverbraucher, warum ein 650.000-Euro-Projekt für ein größeres FF-Auto vom Land gefördert worden wäre, es für ein billigeres, auf die Gemeinde zugeschneidertes Fahrzeug aber nichts gibt. Klingt, als gehören die Richtlinien überdacht. Oder die Optimierungen.