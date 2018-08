Die Hollabrunner Oppositionsparteien fordern seit einer gefühlten Ewigkeit, dass etwa Liegenschaftsangelegenheiten – so wie in vielen anderen Gemeinden – im öffentlichen Teil einer Sitzung diskutiert werden sollen. Und seit Werner Gössl (SPÖ) den Gemeinderat verlassen hat, übernimmt ein anderer Mandatar die obligatorische Wortmeldung, die Punkte des nicht öffentlichen Teils in den öffentlichen zu verlegen. Das wird von der Mehrheitspartei stets abgelehnt.

Eine Sache, von der die Öffentlichkeit gerne wissen würde, was hinter verschlossenen Türen besprochen wurde, ist das Hütterl am Teich. Das Thema wurde bei der letzten Sitzung zwar aufs Tapet gebracht, aber in den nicht öffentlichen Teil verbannt. Was dort besprochen wird, ist geheim. War es zumindest, bis die ÖVP in einer Aussendung Details verriet. Details, die laut Opposition nicht stimmen. Das Protokoll wird zeigen, wer recht hat.

Die Moral von der Geschicht’ ist klar: Wer selbst auferlegte Geheimnisse ausplaudert, kann die Diskussion drumherum auch öffentlich machen.

Artikel #111968478