6.500 Fahrzeuge täglich auf der B 40 durch Hollabrunn, 8.500 Fahrzeuge auf der Znaimerstraße als Zubringer zum Knoten „Hollabrunn Nord“, wo derzeit an der S 3-Verlängerung in Richtung Guntersdorf gearbeitet wird. Diese Prognose für das Jahr 2025 ist dem Hollabrunner Verkehrskonzept aus dem Jahr 2016 zu entnehmen und geht einher mit dem Ausbau der Weinviertler Schnellstraße S 3. Eine Nordostumfahrung der Stadt, die bereits in den 1990er-Jahren angedacht war und für die im Raumordnungsprogramm sogar eine Trasse freigehalten wird, sei mittelfristig jedoch nicht zu erwarten, heißt es in der Expertise.

Warum eigentlich? Die SPÖ hofft, das Projekt nun doch ins Mobilitätsprogramm des Landes NÖ hieven zu können. In Guntersdorf sei das mit der B 30-Spange auch möglich gewesen. Der immer weiter nach außen drängende Speckgürtel von Wien bietet Hollabrunn jedenfalls neue Perspektiven und würde eine neue Bewertung zweifellos rechtfertigen.