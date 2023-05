Der erste Antrag des Grün-Abgeordneten Georg Ecker aus Hollabrunn in der neuen Landtagsperiode betraf wenig überraschend eines seiner Steckenpferd-Themen: die fehlenden Busverbindungen für die Peripherie. Gute Anbindung der Pendler-Knotenpunkte, mehrmals tägliche Erreichbarkeit jedes Ortes mit Öffis – argumentiert wird in erster Linie und zurecht mit Arbeitenden, die sich kein Auto leisten können oder wollen.

Das Erreichen dieses Ziels hat freilich den einen oder anderen Pferdefuß, ein großer ist allein das Schwerpunktthema dieser NÖN-Ausgabe bezüglich der ums Überleben kämpfenden Greißler. Hat ein Ort überhaupt noch einen, hat dieser oft schon zu, wenn ein Vollzeit-Arbeitender heimkommt.

Also ab zum Supermarkt – praktischerweise gleich am Heimweg mit dem Auto, das man sich dann auch bei knapper Kasse doch irgendwie leistet. Denn für ein Leben am Land ohne Pkw braucht's gute Planung und Zeit. Und die ist in unserer hektischen Gesellschaft sowieso der größte Luxus.