Eine Parkgarage am Hauptplatz, ein Waldkindergarten, eine ansprechende Promenade, eine moderne Turnhalle: Ideen gibt es genug, wie man der Bezirkshauptstadt neuen Glanz verleihen könnte. Der mit Jahresbeginn eingeläutete Stadterneuerungsprozess ist dafür gemacht und gibt allen Hollabrunnern die Gelegenheit, sich nicht aufs Beklagen von Missständen beschränken zu müssen, sondern sich einbringen zu können.

Schien der Auftaktevent im Februar vielversprechend, so ging der zweite Termin im April – zur weiteren Ideensammlung und Konkretisierung gedacht – sehr intim über die Bühne. Das könnte am ungünstigen Termin genauso gelegen haben, wie an der allgemeinen Zufriedenheit der Hollabrunner oder der ausbaufähigen Bewerbung. Am Donnerstagabend (18.30 Uhr) folgt jedenfalls Termin Nummer drei und es wäre schade, wenn der Rathaus-Saal nicht gut gefüllt wäre. Könnte sein, dass Politiker-Ohren wenige Monate vor der Gemeinderatswahl noch offener sind.