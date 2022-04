Der SV Ziersdorf verlor in der 1. Klasse gegen die Horn Amateure auswärts mit 0:3. So weit, so ungewöhnlich. Was den Verein aber ärgerte, war die Tatsache, wer bei den Hornern spielte.

Unter anderem Djibril Fandje Toure, Ex-Torschützenkönig beim U17-Afrika-Cup, mit 2. Bundesligaspielen in den Beinen und aktuell noch immer mit einem Marktwert von 50.000 Euro versehen. Oder Kevin Petuely, der am Freitag noch in der Bundesliga in Kapfenberg eingewechselt wurde. Das ist in der 1. Landesliga – sprich SKN St. Pölten Juniors – schon grenzwertig. Aber in einer 1. Klasse absolut fehl am Platz.

Vor allem, weil die Ziersdorfer beinhart um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Ja, die Waldviertler agieren nur rechtens und Ziersdorf hat nicht nur deshalb verloren. Aber nein, Recht ist nicht immer gleich Recht. Denn eine Wettbewerbsverzerrung bleibt es trotzdem.