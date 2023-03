Ritt auf der Rasierklinge

Ein Unternehmen mit ungewissem Ausgang – so könnte man den Frühjahrsauftakt der Retzer in der 1. Landesliga bezeichnen. Dabei geht es nicht nur um Startgegner Spratzern, sondern vor allem, in welche Richtung es 2023 geht.

Weiter nach unten, wie im verpatzten Herbst, oder doch wieder ein Stück nach oben. Die Vorbereitung lässt Ersteres befürchten. Aber das Gute am Fußball: Vorbereitung und Meisterschaften waren, sind und werden immer zwei paar Schuhe bleiben. Dennoch bleiben mehr Frage- als Ruf- oder Ausrufezeichen in der Weinstadt.

Ja, die Ausgangslage ist relativ komfortabel und der Kampf um den Klassenerhalt (noch) kein Thema. Aber nein, verjagt ist das Abstiegsgespenst noch nicht zur Gänze. Und genau da liegt die Gefahr. Denn ist man erst einmal in der Negativspirale drinnen, dann wird es verdammt schwer, wieder rauszukommen.