Im Pflege- und Betreuungszentrum Hollabrunn, wie das frühere Landespflegeheim nun genannt wird, herrscht Bestürzung, weil ein neuer Direktor kommen soll, obwohl man den alten, interimistischen so liebgewonnen hat. Das Leben ist eben kein Wunschkonzert. Wenn ein anderer beim Hearing besser war, hat der es verdient, werden Pragmatiker meinen. Schule, Kindergarten, Beruf, Verein: Es passiert überall, dass vertraute Gesichter in neue Positionen gehievt oder von dort gegangen werden.

Ein wenig differenzierter könnte man die Situation in Hollabrunn aber schon betrachten. Dass das Pflegeheim dort vor sieben Jahren in seinen Grundfesten erschüttert wurde, als Führungskräfte wegen Mobbings hinausgeworfen wurden und der Eklat auch dem damaligen Direktor den Job kostete, ist nicht vergessen. Am mühevollen Weg zurück, den guten Ruf des Hauses wiederherzustellen, war Karl Reiser stets an vorderster Front dabei. Es gibt Situationen, in denen man etwas mehr in die Stimmung eines Hauses hineinhören könnte, ehe man jemanden weglobt.