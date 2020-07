Mit der Last-Minute-Verpflichtung von Cem Tosun setzte der ATSV Hollabrunn ein Ausrufezeichen. Mit dem Ex-Profi als neuer Abwehrboss, dazu Serkan Ciftci im Mittelfeld und Srdjan Pavlov im Angriff gibt es jetzt eine Achse, die in der 2. Klasse Donau einzigartig ist. Damit ist auch klar: Tiefstapeln ist nicht mehr drin.

Sektionsleiter Gerhard Köck versucht das erst gar nicht, spricht davon, Meister werden und aufsteigen zu wollen. Weil sein Verein so schnell wie möglich aus der 2. Klasse wegwill. Allerdings auf gesünderem und sinnvollerem Wege als beim Vorgängerverein Blau-Weiß, der es zwar bis in die Gebietsliga schaffte, aber aufgrund fehlender Nachhaltigkeit am Ende „krachen“ ging.

Warum es jetzt anders wird? Erstens besteht die Stammelf – trotz der drei Starspieler Tosun, Ciftci und Pavlov – diesmal hauptsächlich aus Hollabrunner Eigengewächsen. Zweitens trägt die Nachwuchsarbeit der letzten Jahre erste Früchte, für Nachschub an Talenten ist gesorgt. Und drittens sollte der Verein aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben. Alles Faktoren, weshalb der Weg über den Titel nur über Hollabrunn führen kann – oder besser gesagt wird.