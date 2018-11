Erinnern heißt, die Dinge beim Namen nennen. Diesem Satz von Franz Müllner stimmten die Besucher der Ge- und Bedenkveranstaltung in Hollabrunn zu. Doch wenige Minuten zuvor war sichtbar, dass es doch nicht unbedingt gutgeheißen wird, wenn Dinge beim Namen genannt werden: Elisabeth Ranzenhofer kritisierte in ihrem Beitrag, dass die rot-weiß-rote Regierung den UN-Migrationspakt nicht unterzeichnet. Dafür erntete sie Beifall. Leider nicht von allen. Einige Mitglieder der Bundeskanzler-Partei stockten.

Sogar Ehrengäste, die zuvor davon gesprochen hatten, dass Hetze und Hass keinesfalls erneut die Oberhand gewinnen dürfen. Schickt es sich also immer noch nicht, gegen die Staatsführung aufzubegehren? Selbst bei einer so wichtigen Gedenkveranstaltung, die zeigte, was passiert, wenn man die vielen kleinen Schritte in die falsche Richtung ignoriert. Darum ist es wichtig, dass kritische Stimmen gehört und reflektiert werden, um, wenn nötig, den eigenen Kurs zu korrigieren.