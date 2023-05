Vollgas gegen Leerlauf

Es ist ja da und dort wirklich zum Heulen, wenn sich Ortschaften gut entwickeln, die Ortskerne aber durch leer stehende oder gar verfallende Gebäude an Attraktivität verlieren. Das Wort „Schandfleck“ hört kein Verantwortlicher gern und so gesehen ist es absolut folgerichtig, dass nun ein besonderes Augenmerk auf das sogenannte Leerstandsmanagement gelegt wird und es zusätzliche Förderquellen anzuzapfen gibt.

In der Theorie klingt‘s recht simpel: Altbestand aufkaufen, sanieren, neuer Nutzung zuführen; den Besitzern am besten noch beibringen, den Wert des Bodens für die Allgemeinheit zu schätzen. In der Praxis muss eine wirtschaftlich darstellbare Nachnutzung allerdings erst einmal gefunden werden und realisierbar sein. Und das mit dem Bewusstsein ist so eine Sache, wenn‘s ums eigene Börsel geht. Jeden Preis kann und darf eine Gemeinde – mit Steuergeld – auch nicht zahlen.