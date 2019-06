Die Trauer um das Hollabrunner „Hütterl am Teich“ ist besonders an lauen Sommerabenden groß. Die Freiluft-Location am Strudelteich fehlt, das ist nicht wegzudiskutieren.

Und weil es die ÖVP war, die eine Alternative zum beliebten blauen Holzbau versprach, schießt sich die Opposition naturgemäß mit ihrer Kritik auf sie ein. „Ich beschwer‘ mich auch!“, zeigt sich ÖVP-Mandatar Alex Rausch ebenso unglücklich über das fehlende Fortgeh-Angebot. Ginge es nach ihm, würde der geplante Cocktail-Pop-up-Store längst Getränke ausschenken.

In ihrer Unzufriedenheit über den aktuellen Status quo sind Opposition und Bürgermeisterpartei ausnahmsweise geeint. Vorwürfe, dass es schlau gewesen wäre, mit Hütterl-Pächter Seifried doch eine Lösung außerhalb des Gerichtssaals zu finden, helfen nicht weiter. Was hilft, sind Ideen, die die Stadt und das Angebot für gesellige Nachtschwärmer voranbringen. Darauf muss das Hirnschmalz der Politik verwendet werden.