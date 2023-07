Wasser auf die Mühlen

Erst 20 Liter pro Sekunde, dann monatelang immer noch fünf Liter pro Sekunde. Allerdings automatisiert; nur bei Bedarf. Trotzdem klingt es schon nach richtig viel, was da bei einem Wohnbauprojekt in Hollabrunn an wertvollem Grundwasser in den Göllersbach abgeleitet wird. Nicht aus Jux und Tollerei, sondern aus technischen Gründen, wohlgemerkt. Und es soll auch kein Bashing gegen irgendeine Baufirma sein, wenn die Hollabrunner Bürgerliste jetzt aufzeigt, dass es doch andere Möglichkeiten geben müsste, als das immer wertvoller werdende Nass aus der Region verschwinden zu lassen.

Rein wasserrechtlich war an dem Projekt nichts zu rütteln, ist die Wassermenge im Vergleich zu anderen Vorhaben sogar nur ein Klacks. Doch gerade jetzt, wo die Klimawandel-Anpassung ein Gebot der Stunde ist, darf man auch rechtliche Vorgaben hinterfragen. Sensibel ansprechen, einen vernünftigen Weg finden, meint ein NÖN-Leser, dem's auch nimmer wurscht ist. Dem ist nichts hinzuzufügen.