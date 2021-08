Lärm, Schäden, Abgase, Sorge um die schwachen Verkehrsteilnehmer: Lustig ist das für die Anrainer natürlich aus mehreren Gründen nicht, wenn immer mehr tonnenschwere Lkw durch die Orte donnern, die eigentlich einige Kilometer weiter das hochrangige Straßennetz nutzen sollten.

Da ernten die Betroffenen im Retzer Land folgerichtig Verständnis, wenn sie nun mit Straßenblockaden ein Zeichen setzen. Fernfahrer, die mit der Region nichts zu tun haben – also kein Ziel- und Quellverkehr sind, wie es im Amtsdeutsch heißt –, und sich nur die Maut ersparen wollen, haben hier nichts verloren.

Die Chancen, dass hier tatsächlich Maßnahmen gesetzt werden, sollten jedenfalls nicht schlecht stehen. Schließlich wurden in den vergangenen Jahren bereits auf mehreren Routen im Land die Mautflüchtlinge mit Lkw-Fahrverboten, saftigen Geldstrafen und zeitraubendem Umkehrzwang am Krawattl gepackt. An rigorosen Kontrollen wird es dann hoffentlich nicht scheitern.