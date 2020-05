Der Abgang von Spielmacher Paul Weissensteiner reißt ein großes Loch in die ohnehin kleine Kaderdecke beim SC Retz. Und macht die Planungen für Trainer Robert Haas nicht leichter. Vor allem, solange nicht endlich feststeht, in welcher Spielklasse der Landesliga-Tabellenführer kommende Saison spielen wird.

Zudem droht der Abgang von weiteren Leistungsträgern, wie etwa Kapitän Ferdinand Weinwurm, der berufs- und privatbedingt auch kürzertreten will. Und ein Topspieler wie Jan Schulmeister wird über etwaige Gehaltseinbußen, bei geringerem Budget, „not amused“ sein. Einen konkurrenzfähigen Kader zusammenzustellen – egal für welche Liga – wird keine leichte Aufgabe werden, vor allem bei den finanziellen Rahmenbedingungen. Es droht der sprichwörtliche Ritt auf der Rasierklinge.

Wird man in die Regionalliga versetzt, würden wohl einige Spieler mit Abwanderungsgedanken – aufgrund der sportlichen Herausforderungen – bleiben. Allerdings bleiben dann Fragezeichen wegen der Eigenbauspielerregelung. Denn die aktuellen Jungkicker sind nur sehr bedingt in der dritthöchsten Spielklasse des Landes einsetzbar. Und mit Geld um sich werfen ist nicht drin bei den Retzern. Es droht die Gefahr, „Kanonenfutter“ zu werden.

Bleibt man in der Landesliga, droht ein Exodus der Leistungsträger und Ersatz wird nur schwer zu finden sein. Denn die Konkurrenz schläft nicht und bastelt schon seit Wochen eifrig an ihren Kadern. Da droht dann ein Abrutschen ins Mittelmaß. So oder so, es droht ein harter Herbst zu werden in Retz.