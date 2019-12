Erst klang es wie die neue Harmonie in der Hollabrunner Lokalpolitik: Gemeinsam sollten alle Fraktionen die Vergabe des neuen Jugendlokals am Strudelteich auf den Weg bringen, hernach dokumentiert mit einem einträchtigen Pressefoto.

Wenig später klang es wie ein großer Skandal: Der ÖVP-Bürgermeister soll bei der Entscheidungsfindung alle hinters Licht geführt und mit seinem Baudirektor wesentlichen Fakten verheimlicht haben, verkündete die Opposition im Einklang.

Am Ende blieb ein Skandälchen. Trotz völlig konträrer Aussagen vermieden es letztlich alle tunlichst, das Wort „Lüge“ in den Mund zu nehmen. Die Opposition beklagte, in eine Richtung gestoßen worden und einmal mehr nicht richtig informiert worden zu sein.

Das klingt ein wenig weinerlich. Wer mitreden will, hat auch eine Holschuld. Umso mehr, wenn man ohnehin seit Jahren lamentiert, von der Mehrheitspartei links liegengelassen zu werden.