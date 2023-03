Wohin mit den Autos?

Mit der Problematik eines spärlich belebten Zentrums steht Hollabrunn keineswegs alleine da. Als Lösung gibt es kein Allheilmittel, doch kaum wo ist die Ausgangssituation so spannend wie hier. Für den Hollerhof der FAWE mit seinen 107 Wohnungen am Hauptplatz 4 gibt es bereits reichlich Anfragen, bevor noch mit der Vermarktung gestartet wurde. Die Wohnungen des Living-City-Projekts in der Fußgängerzone werden ebenfalls keine Ladenhüter sein.

Es werden also quasi auf einen Schlag sehr viele Menschen ins unmittelbare Zentrum ziehen. Die Stadtmanagerin kündigt spannende Konzepte für die Umgestaltung des Zentrums an. Geredet wird ohnehin eine gefühlte Ewigkeit darüber und stets wird die Parkplatz-Anmutung des Hauptplatzes beklagt, die einer Begegnungszone im Weg steht. Die Stellplätze müssen ein Ablaufdatum haben, wenn hier echter Lebensraum geschaffen werden will.