Kräftezehrend

Freitag, 10 Uhr, Mittelschule Hollabrunn. Seit über zwei Stunden sollten die Ergebnisse der PCR-Tests da sein. Fehlanzeige. Das Chaos mit den fehlenden Auswertungen macht auch vor Hollabrunn nicht Halt. Der Direktor behilft sich mit Antigen-Tests.

Doch das war gar nicht der Grund für den Besuch der NÖN. Die Turnsäle sind (erfreulicherweise) Baustelle, weil sie saniert werden. Andere Teile des Hauses sind (traurigerweise) noch Baustelle, weil zwei Teenager nichts Besseres zu tun hatten, als Feuer zu legen, das sich über die Fassade seinen zerstörerischen Weg ins Innere bahnte.

Dazu kommt die Sorge, dass es durch eine – Corona geschuldete – mildere Notenvergabe in den Volksschulen zu einer stärkeren Tendenz in Richtung Gymnasium kommen könnte. Doch bange muss einem um diese Mittelschule nicht sein; weil das Feedback super ist und sich das Wachstum der Gemeinde auch hier in den Schülerzahlen niederschlagen wird.