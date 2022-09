Kuscheln geht anders

Themenverfehlung, Schildbürgerstreich, Therapie-bedürftig – der Nichtangriffspakt in der Hollabrunner Gemeindepolitik bröckelt. Der ÖVP-Mehrheit wird‘s recht sein, dass sich hier gerade die Oppositionsparteien betonieren.

Immer mit dabei: Bürgerliste-Stadtrat Wolfgang Scharinger, der das Stadtmarketing gerne unter seinen Fittichen hätte. Klar, dass er nun aufschreit, da der neue Stadtmarketing-Obmann erstmals nicht aus Hollabrunn kommt.

Das muss man jetzt aber nicht per se verkehrt finden. Schon gar nicht vor dem Hintergrund, dass von den Einheimischen offenbar niemand für die Funktion bereit war. Immerhin hat Neo-Obmann Lustig als Quasi-Nachfolger der Werbeagentur von Alt-Obmann Breindl etablierte Geschäftsbeziehungen in Hollabrunn.

So oder so: Ein Hiesiger, der nicht ausreichend Zeit und Energie für die Aufgabe aufbringen kann oder will, ist mit Sicherheit unlustig.