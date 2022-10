Lichtblick fehlt

Nach dem Imbiss auf der Schanz in Göllersdorf vermeldet nun der Besitzer für das „Hoppala“ in Haugsdorf und das Stadtcafé in Retz das Aus – wegen Aussichtslosigkeit. Es ist die Melange aus brutaler Teuerung, Personal- und Gästemangel, die wohl noch weitere wirtschaftliche Opfer fordern wird. Wie soll es anders sein, wenn laut Durchblicker-Umfragen mittlerweile jeder sechste Haushalt Probleme hat, die Fixkosten zu decken?

Das spürt die Kulturszene genauso, wo Hollabrunns Stadtsaal-Chef Helmut Schneider bemüht ist, die Stimmung zu heben. „Hollabrunn ist tot“, attestierte dagegen Grünen-Oldie Peter Loy in der jüngsten Gemeinderatssitzung ein Vernachlässigen regionaler Künstler. Darüber kann man reden. Doch eines ist klar: Die Gäste bleiben derzeit vor allem aus gesundheitlichen oder finanziellen Gründen aus. Für sie braucht es erst einmal einen Schalter fürs Licht am Ende des Tunnels.