Ein Pumptrack – also ein spezieller Parcours für Bewegungstalente, die sich im Mountainbike-Sattel besonders wohlfühlen – ist für Hollabrunn eine coole Idee. Nicht unbedingt die Nummer eins am Wunschzettel, aber ein hippes Projekt, das gut in den laufenden Stadterneuerungsprozess passt und idealerweise in unmittelbarer Nähe zum geplanten Bildungscampus liegt. Vorbildlich erscheint auch, dass Jugendliche aktiv in die Planungen eingebunden werden und nicht über die benachbarten Skater „drübergeradelt“ wird.

Da war‘s dann doch ein wenig schade, dass die fetzig gestaltete Einladung zur Präsentation des geplanten Pumptracks im Stadtsaal Süd auf zwei Facebook-Seiten der Volkspartei versteckt wurde und es – trotz Hollabrunn-Logos – nicht einmal auf die Stadt-Homepage schaffte. Abgesehen davon, dass Facebook laut Studien bei der Jugend an Beliebtheit verliert, wirft das ein entbehrliches Bild auf die als überparteilich gepriesene Stadterneuerung.