Schon im Vorfeld der ÖFB-Cuppartie gegen die Wiener Austria meinte Retz-Trainer Rene Hieblinger, dass es ihm herzlich egal sei, ob er gegen den SC Krems oder Real Madrid spiele, er würde immer gewinnen wollen. Diese Einstellung scheint er seinen Mannen gut vermittelt zu haben, war die Leistung gegen den Bundesligisten aller Ehren wert – trotz des am Ende deutlichen 0:5-Endstandes.

Vor allem weil man in den ersten 45 Minuten auf Augenhöhe mit der Profitruppe von Coach Peter Stöger war – und erst in der Schlussphase der Niveau- und Kräfteunterschied so richtig deutlich wurde. Viel wichtiger aber, dass die Weinstädter nie wie das Kaninchen vor der Schlange wirkten, sondern immer bemüht waren, ihr Spiel trotz der klaren Außenseiterrolle durchzuziehen. Dazu bedarf es natürlich auch einer gewissen mentalen Stärke. Und diese sollte für die kommenden, schweren Aufgaben in der 1. Landesliga unbedingt mitgenommen werden.

Denn egal gegen wen die Retzer nun spielen, wer 44 Minuten lang gegen die Austria ein 0:0 hält, der braucht – um noch einmal zum Anfang zurückzukommen – Mannschaften wie Krems erst recht nicht zu fürchten. So gesehen kann eine Niederlage auf den zweiten Blick auch wie ein Sieg sein.