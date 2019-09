Ganz vorne Kottingbrunn – dahinter Ardagger und Retz mit einem Respektabstand. So präsentiert sich die Tabelle der 1. Landesliga – knapp nach der Hälfte der Herbstsaison – auf den ersten Blick. Auf den zweiten schaut es ein wenig anders aus. Vor allem aus Sicht der Retzer. Warum? Weil gleich mehrere Punkt dafür sprechen, dass man in der Weinstadt vor einem „goldenen Herbst“ steht.

Erstens müssen die Kottingbrunner noch gegen Krems, Gaflenz und die SKN St. Pölten Juniors ran, zudem warten die harten Auswärtsspiele in Rohrbach und Schrems. Dagegen spielt Retz nur mehr zweimal gegen Teams aus den Top-10 der Liga. Auf dem Papier eine vielversprechende Aus losung. Drittens hatte der SCR bis jetzt sechs Auswärtsspiele in den ersten acht (!) Saisonmatches. Und viertens kommen die Weinstädter körperlich immer besser in Form.

Klar, auch gegen die vermeintlich leichten Gegner muss erst gewonnen werden. Aber wenn die Formkurve der Retzer weiter nach oben zeigt und der Ver letzungsteufel nicht zuschlägt, spricht nichts dagegen, dass in Retz nicht nur bei der Weinlese, sondern auch auf dem Fußballplatz eine reiche Ernte eingefahren wird.